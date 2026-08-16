قیمت امروز StarLink

قیمت لحظه‌ ای StarLink (STARL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STARL به USD برابر با $ 0 برای هر STARL می‌ باشد.

توکن StarLink در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,104,886 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.98T STARL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STARL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STARL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار StarLink (STARL)

ارزش بازار $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M سرمایه در گردش 9.98T 9.98T 9.98T عرضه کل 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی StarLink برابر است با $ 1.10M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STARL برابر است با 9.98T، و عرضه کل آن 10000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.11M است.