قیمت امروز Stream SZN

قیمت لحظه‌ ای Stream SZN (STRSZN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRSZN به USD برابر با $ 0 برای هر STRSZN می‌ باشد.

توکن Stream SZN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 95,160 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.85M STRSZN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRSZN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00708792 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRSZN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -5.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Stream SZN (STRSZN)

ارزش بازار $ 95.16K$ 95.16K $ 95.16K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 95.16K$ 95.16K $ 95.16K سرمایه در گردش 999.85M 999.85M 999.85M عرضه کل 999,854,584.78223 999,854,584.78223 999,854,584.78223

ارزش بازار فعلی Stream SZN برابر است با $ 95.16K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STRSZN برابر است با 999.85M، و عرضه کل آن 999854584.78223 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 95.16K است.