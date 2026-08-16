قیمت امروز LikeCoin

قیمت لحظه‌ ای LikeCoin (LIKE) در حال حاضر برابر با $ 0.00224499 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LIKE به USD برابر با $ 0.00224499 برای هر LIKE می‌ باشد.

توکن LikeCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,777,379 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.24B LIKE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LIKE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02213434 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00115094 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LIKE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.52 رسیده است.

اطلاعات بازار LikeCoin (LIKE)

ارزش بازار $ 2.78M$ 2.78M $ 2.78M حجم (24 ساعته) $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M سرمایه در گردش 1.24B 1.24B 1.24B عرضه کل 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی LikeCoin برابر است با $ 2.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.52. عرضه در گردش LIKE برابر است با 1.24B، و عرضه کل آن 1500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.37M است.