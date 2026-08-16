قیمت امروز Phantasma Phoenix

قیمت لحظه‌ ای Phantasma Phoenix (SOUL) در حال حاضر برابر با $ 0.00902431 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOUL به USD برابر با $ 0.00902431 برای هر SOUL می‌ باشد.

توکن Phantasma Phoenix در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,238,112 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 137.20M SOUL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOUL در بازه‌ ای بین $ 0.00834796 (حداقل) و $ 0.00973764 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.96 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00499627 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOUL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.31% و در هفت روز اخیر به میزان -9.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 41.99K رسیده است.

اطلاعات بازار Phantasma Phoenix (SOUL)

ارزش بازار $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M حجم (24 ساعته) $ 41.99K$ 41.99K $ 41.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M سرمایه در گردش 137.20M 137.20M 137.20M عرضه کل 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012 137,197,696.9509012

ارزش بازار فعلی Phantasma Phoenix برابر است با $ 1.24M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 41.99K. عرضه در گردش SOUL برابر است با 137.20M، و عرضه کل آن 137197696.9509012 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.24M است.