قیمت امروز WAGMI Games

قیمت لحظه‌ ای WAGMI Games (WAGMIGAMES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WAGMIGAMES به USD برابر با $ 0 برای هر WAGMIGAMES می‌ باشد.

توکن WAGMI Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,126,002 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.10T WAGMIGAMES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WAGMIGAMES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WAGMIGAMES طی یک ساعت گذشته به میزان -0.40% و در هفت روز اخیر به میزان -2.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار WAGMI Games (WAGMIGAMES)

ارزش بازار $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M سرمایه در گردش 2.10T 2.10T 2.10T عرضه کل 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی WAGMI Games برابر است با $ 1.13M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WAGMIGAMES برابر است با 2.10T، و عرضه کل آن 2200000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.16M است.