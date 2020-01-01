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Principales tokens de NFTFi por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: NFTFi. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3806
-0.05%
+3.47%
-10.53%
$ 94.75M
$ 184.45K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006376
+0.43%
-3.07%
+5.93%
$ 63.76M
$ 97.14M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01357
-0.07%
+0.37%
-3.69%
$ 38.28M
$ 4.22M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.03468968
+2.43%
-0.03%
+464.80%
$ 34.19M
$ 5.07M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10148
-0.03%
+0.02%
-0.93%
$ 18.61M
$ 1.22M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002787
+0.79%
-5.99%
-1.75%
$ 12.03M
$ 21.91M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011793
+0.11%
+4.31%
+25.96%
$ 11.08M
$ 3.87M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
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-0.40%
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+1.71%
$ 6.18M
$ 44.92K
9
Wen
Wen
WEN
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-0.33%
-4.89%
-7.78%
$ 2.41M
$ 16.84B
10
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
+0.28%
$ 2.16M
--
11
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
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-0.17%
-0.03%
-15.51%
$ 1.94M
$ 5.69K
12
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.163E-5
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+0.17%
$ 1.16M
--
13
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
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$ 968.86K
$ 5.96K
14
GOTM
GOTM
GOTM
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$ 129.96
15
X2Y2
X2Y2
X2Y2
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--
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$ 767.30K
$ 4.86
16
K9
K9
K9
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+27.46%
$ 729.03K
$ 11.14K
17
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.23
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--
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$ 684.24K
$ 303.10
18
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
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-5.97%
$ 572.35K
$ 2.64K
19
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
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-0.26%
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-5.38%
$ 568.15K
$ 773.99
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.01710512
+0.32%
+0.01%
-6.56%
$ 513.15K
$ 257.98K
21
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
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-0.17%
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-0.84%
$ 254.16K
$ 33.20
22
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
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$ 251.33K
$ 193.14
23
BirbStrategy
BirbStrategy
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$ 226.97K
$ 8.01
24
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
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$ 218.93K
$ 5.20K
25
Punk Auction
Punk Auction
PAST
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--
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$ 195.15K
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26
MeebitStrategy
MeebitStrategy
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--
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27
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
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--
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$ 171.45K
$ 168.74
28
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
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--
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$ 170.97K
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29
DickStrategy
DickStrategy
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30
Nakamigo
Nakamigo
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31
RektStrategy
RektStrategy
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32
GobStrategy
GobStrategy
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33
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
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--
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34
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
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35
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
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36
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
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37
Itheum
Itheum
ITHEUM
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38
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
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39
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
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40
BendDAO
BendDAO
BEND
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--
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
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--
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42
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
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43
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
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Base Strategy
Base Strategy
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--
45
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Claynosaurz Strategy
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46
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
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Awoo
Awoo
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48
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.179E-5
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$ 37.22K
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49
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
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+5.02%
$ 27.13K
--
50
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.0003771
-0.06%
+0.02%
-4.99%
$ 26.85K
$ 17.67

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de NFTFi y por qué son populares?
Los tokens de NFTFi representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 54 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $296.24M.
¿Cuál es el token de NFTFi con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de NFTFi rastreados en MEXC, UPEG ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.98% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de NFTFi están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 54 tokens de NFTFi, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BP, DOG, BLUR se encuentra entre los tokens populares de NFTFi. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría NFTFi?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría NFTFi es de aproximadamente $296.24M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector NFTFi, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.