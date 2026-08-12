Precio de OtherdeedStrategy hoy

El precio actual de OtherdeedStrategy (DEEDSTR) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEEDSTR a USD es $ 0 por DEEDSTR.

OtherdeedStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 221,480, con un suministro circulante de 919.92M DEEDSTR. Durante las últimas 24 horas, DEEDSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEEDSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.26K.

Información del mercado de OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

Cap de mercado $ 221.48K$ 221.48K $ 221.48K Volumen (24H) $ 5.26K$ 5.26K $ 5.26K Cap. de mercado totalmente diluida $ 221.48K$ 221.48K $ 221.48K Suministro de Circulación 919.92M 919.92M 919.92M Suministro total 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

La capitalización de mercado actual de OtherdeedStrategy es de $ 221.48K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.26K. El suministro circulante de DEEDSTR es de 919.92M, con un suministro total de 919921861.1434648. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 221.48K.