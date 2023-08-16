Loading...

Futuros de acciones de MEXC: acciones de EE. UU., impulsadas por criptomonedas

Opera con los movimientos de las acciones estadounidenses utilizando criptomonedas como margen: cero barreras, máxima flexibilidad

Pares de futuros de acciones

En el futuro se añadirán más pares de trading para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.
24 horas
48 horas
72 horas

Características principales

Las tarifas más bajas

Experimenta tarifas de trading ultracompetitivas en pares de futuros de acciones de EE. UU., tan bajas como 0.00% para maker y 0.00% para taker.

Sincronizado con el horario del mercado de EE. UU.

Opera en sincronía con el mercado bursátil real de EE. UU. para una experiencia de trading auténtica.

Profundidad de mercado líder en la industria

Liquidez integral que garantiza precios estables durante la volatilidad del mercado, minimizando el deslizamiento para una mejor ejecución de las operaciones

Coherente con la experiencia de futuros perpetuos

Transición sin interrupciones: misma interfaz y experiencia de trading que en los futuros perpetuos, sin curva de aprendizaje adicional.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cómo se cobra la tasa de financiación?

P2: ¿Cómo se calcula el PnL?

P3: ¿Cómo se activa la liquidación?

P4: ¿Cómo se determina el precio justo de los futuros de acciones?

P5: ¿Qué modo de margen es compatible con los futuros de acciones?

P6: ¿Puedo operar futuros de acciones durante el cierre del mercado?

P7: ¿Los futuros de acciones admiten el apalancamiento?

P8: ¿Cómo se gestionan las posiciones durante divisiones (splits) o consolidaciones (reverse splits) de acciones?