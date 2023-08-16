P2: ¿Cómo se calcula el PnL?

Fórmula: PnL = (Precio de cierre - Precio de entrada) × Apalancamiento × Número de acciones × Dirección (long = +1, short = -1)

Ejemplos:

1) Ganancia de una posición long: compras 1 acción de Apple (AAPL) a $100 (suponiendo que un contrato representa 1 acción) y la cierras a $105. Ganancia = (105 - 100) × 1 × 1 = $5

2) Ganancia de una posición short: Vendes 1 acción de Tesla (TSLA) a $200 y la cierras a $195. Ganancia = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5