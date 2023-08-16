Futuros de acciones de MEXC: acciones de EE. UU., impulsadas por criptomonedas
Opera con los movimientos de las acciones estadounidenses utilizando criptomonedas como margen: cero barreras, máxima flexibilidad
Pares de futuros de acciones
En el futuro se añadirán más pares de trading para satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.
24 horas
48 horas
72 horas
Características principales
Las tarifas más bajas
Experimenta tarifas de trading ultracompetitivas en pares de futuros de acciones de EE. UU., tan bajas como 0.00% para maker y 0.00% para taker.
Sincronizado con el horario del mercado de EE. UU.
Opera en sincronía con el mercado bursátil real de EE. UU. para una experiencia de trading auténtica.
Profundidad de mercado líder en la industria
Liquidez integral que garantiza precios estables durante la volatilidad del mercado, minimizando el deslizamiento para una mejor ejecución de las operaciones
Coherente con la experiencia de futuros perpetuos
Transición sin interrupciones: misma interfaz y experiencia de trading que en los futuros perpetuos, sin curva de aprendizaje adicional.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo se cobra la tasa de financiación?
Actualmente, los futuros de acciones en MEXC no aplican tarifas de financiamiento, y no hay costo por mantener posiciones.
P2: ¿Cómo se calcula el PnL?
Fórmula: PnL = (Precio de cierre - Precio de entrada) × Apalancamiento × Número de acciones × Dirección (long = +1, short = -1)Ejemplos:1) Ganancia de una posición long: compras 1 acción de Apple (AAPL) a $100 (suponiendo que un contrato representa 1 acción) y la cierras a $105. Ganancia = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Ganancia de una posición short: Vendes 1 acción de Tesla (TSLA) a $200 y la cierras a $195. Ganancia = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
P3: ¿Cómo se activa la liquidación?
MEXC adopta un mecanismo de gestión de riesgos coherente con los futuros perpetuos convencionales:1) El sistema monitorea continuamente la tasa de margen de mantenimiento.2) El margen se calcula en función del precio justo.3) Si la tasa de margen cae por debajo del umbral de liquidación preestablecido, el sistema activará automáticamente la liquidación para limitar las pérdidas potenciales.
P4: ¿Cómo se determina el precio justo de los futuros de acciones?
El precio justo se basa en el último precio de transacción de la acción subyacente de EE. UU.
P5: ¿Qué modo de margen es compatible con los futuros de acciones?
Solo se admite el modo de margen aislado.
P6: ¿Puedo operar futuros de acciones durante el cierre del mercado?
Durante los periodos de cierre, los usuarios pueden cancelar órdenes no completadas y agregar margen, pero no pueden realizar nuevas órdenes ni cerrar posiciones existentes. Para evitar posibles pérdidas por volatilidad de precios, se recomienda cerrar posiciones antes del cierre del mercado. El horario de negociación se alinea con los horarios de NYSE y NASDAQ, incluidos los días festivos.
P7: ¿Los futuros de acciones admiten el apalancamiento?
Los futuros de acciones de MEXC admiten un apalancamiento de hasta 5x. El trading apalancado aumenta tanto las ganancias potenciales como los riesgos, incluida la posibilidad de liquidación o saldo negativo. Se recomienda a los usuarios que operen con cuidado al seleccionar una tasa de apalancamiento.
P8: ¿Cómo se gestionan las posiciones durante divisiones (splits) o consolidaciones (reverse splits) de acciones?
En caso de divisiones de acciones, consolidaciones o ajustes de dividendos, la plataforma iniciará la liquidación anticipada de las posiciones abiertas para evitar una volatilidad inesperada. Las operaciones se reanudarán con normalidad después de la liquidación. Se recomienda a los usuarios que estén atentos a los anuncios oficiales para obtener actualizaciones.