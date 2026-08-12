Precio de K9 hoy

El precio actual de K9 (K9) hoy es $ 0, con una variación del 17.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de K9 a USD es $ 0 por K9.

K9 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 724,648, con un suministro circulante de 1.12B K9. Durante las últimas 24 horas, K9 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, K9 experimentó un cambio de -0.47% en la última hora y de +80.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.33K.

Información del mercado de K9 (K9)

Cap de mercado $ 724.65K$ 724.65K $ 724.65K Volumen (24H) $ 12.33K$ 12.33K $ 12.33K Cap. de mercado totalmente diluida $ 724.65K$ 724.65K $ 724.65K Suministro de Circulación 1.12B 1.12B 1.12B Suministro total 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

La capitalización de mercado actual de K9 es de $ 724.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.33K. El suministro circulante de K9 es de 1.12B, con un suministro total de 1123000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 724.65K.