Precio de V1 Punk Strategic Reserve hoy

El precio actual de V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR) hoy es $ 0, con una variación del 1.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUNKSR a USD es $ 0 por PUNKSR.

V1 Punk Strategic Reserve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 171,661, con un suministro circulante de 610.85M PUNKSR. Durante las últimas 24 horas, PUNKSR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUNKSR experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +0.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 34.35.

Información del mercado de V1 Punk Strategic Reserve (PUNKSR)

Cap de mercado $ 171.66K$ 171.66K $ 171.66K Volumen (24H) $ 34.35$ 34.35 $ 34.35 Cap. de mercado totalmente diluida $ 267.98K$ 267.98K $ 267.98K Suministro de Circulación 610.85M 610.85M 610.85M Suministro total 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181 953,589,731.5049181

La capitalización de mercado actual de V1 Punk Strategic Reserve es de $ 171.66K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 34.35. El suministro circulante de PUNKSR es de 610.85M, con un suministro total de 953589731.5049181. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 267.98K.