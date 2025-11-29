Precio de PudgyStrategy hoy

El precio actual de PudgyStrategy (PUDGYSTR) hoy es $ 0.00170701, con una variación del 7.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUDGYSTR a USD es $ 0.00170701 por PUDGYSTR.

PudgyStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,722,319, con un suministro circulante de 1.00B PUDGYSTR. Durante las últimas 24 horas, PUDGYSTR cotiza entre $ 0.00171822 (bajo) y $ 0.00185835 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0254713, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUDGYSTR experimentó un cambio de -0.80% en la última hora y de +70.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Cap de mercado $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PudgyStrategy es de $ 1.72M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PUDGYSTR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.72M.