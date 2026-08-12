Precio de RektStrategy hoy

El precio actual de RektStrategy (REKTSTR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REKTSTR a USD es $ 0 por REKTSTR.

RektStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 161,249, con un suministro circulante de 904.00M REKTSTR. Durante las últimas 24 horas, REKTSTR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REKTSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 535.12.

Información del mercado de RektStrategy (REKTSTR)

Cap de mercado $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K Volumen (24H) $ 535.12$ 535.12 $ 535.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K Suministro de Circulación 904.00M 904.00M 904.00M Suministro total 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

La capitalización de mercado actual de RektStrategy es de $ 161.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 535.12. El suministro circulante de REKTSTR es de 904.00M, con un suministro total de 904000656.9704607. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 161.25K.