El precio actual de Strategy Punks ($STRPNK) hoy es --, con una variación del 1.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $STRPNK a USD es -- por $STRPNK.

Strategy Punks actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 743,093, con un suministro circulante de 1.00B $STRPNK. Durante las últimas 24 horas, $STRPNK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00242568, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $STRPNK experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de +15.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Cap de mercado $ 743.09K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 743.09K Suministro de Circulación 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Strategy Punks es de $ 743.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $STRPNK es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 743.09K.