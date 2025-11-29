Precio de GOTM hoy

El precio actual de GOTM (GOTM) hoy es $ 0.00164287, con una variación del 4.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOTM a USD es $ 0.00164287 por GOTM.

GOTM actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 270,587, con un suministro circulante de 164.70M GOTM. Durante las últimas 24 horas, GOTM cotiza entre $ 0.00163371 (bajo) y $ 0.00172695 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00423586, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00153091.

En el corto plazo, GOTM experimentó un cambio de +0.52% en la última hora y de +4.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GOTM (GOTM)

Cap de mercado $ 270.59K$ 270.59K $ 270.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Suministro de Circulación 164.70M 164.70M 164.70M Suministro total 967,877,697.1150804 967,877,697.1150804 967,877,697.1150804

