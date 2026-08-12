Precio de NakamotoStrategy hoy

El precio actual de NakamotoStrategy (NAKASTR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NAKASTR a USD es $ 0 por NAKASTR.

NakamotoStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 136,635, con un suministro circulante de 1.00B NAKASTR. Durante las últimas 24 horas, NAKASTR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NAKASTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 300.21.

Información del mercado de NakamotoStrategy (NAKASTR)

Cap de mercado $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Volumen (24H) $ 300.21$ 300.21 $ 300.21 Cap. de mercado totalmente diluida $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NakamotoStrategy es de $ 136.64K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 300.21. El suministro circulante de NAKASTR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 136.64K.