1. Seleccione su Anuncio Elija el anuncio con el precio y la forma de pago deseados. Ingrese la cantidad de su compra y el monto de transacción para completar la orden.

2. Pague al Vendedor Envía dinero al vendedor a través de los métodos de pago sugeridos. Completa la transacción Fiat y haz clic en [Transferencia completada, Notificar al vendedor] en MEXC P2P. MEXC no cobrará ninguna comisión.