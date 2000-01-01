¡Complete operaciones P2P en tres pasos, y compre criptos sin comisiones!
1. Seleccione su Anuncio
Elija el anuncio con el precio y la forma de pago deseados. Ingrese la cantidad de su compra y el monto de transacción para completar la orden.
2. Pague al Vendedor
Envía dinero al vendedor a través de los métodos de pago sugeridos. Completa la transacción Fiat y haz clic en [Transferencia completada, Notificar al vendedor] en MEXC P2P. MEXC no cobrará ninguna comisión.
3. Obtenga su Cripto
El vendedor liberará el cripto tras recibir el pago. Dirígete a la cuenta de Fiat para ver el cripto que has recibido.