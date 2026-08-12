Precio de Fake World Assets hoy

El precio actual de Fake World Assets (FWA) hoy es $ 0.03414272, con una variación del 8.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FWA a USD es $ 0.03414272 por FWA.

Fake World Assets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,621,113, con un suministro circulante de 960.68M FWA. Durante las últimas 24 horas, FWA cotiza entre $ 0.02679732 (bajo) y $ 0.04003813 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04003813, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00397871.

En el corto plazo, FWA experimentó un cambio de -5.47% en la última hora y de +323.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.70M.

Información del mercado de Fake World Assets (FWA)

Cap de mercado $ 33.62M$ 33.62M $ 33.62M Volumen (24H) $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.11M$ 34.11M $ 34.11M Suministro de Circulación 960.68M 960.68M 960.68M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Fake World Assets es de $ 33.62M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.70M. El suministro circulante de FWA es de 960.68M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.11M.