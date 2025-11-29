Precio de DickStrategy hoy

El precio actual de DickStrategy (DICKSTR) hoy es --, con una variación del 3.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DICKSTR a USD es -- por DICKSTR.

DickStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 603,550, con un suministro circulante de 931.19M DICKSTR. Durante las últimas 24 horas, DICKSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01084287, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DICKSTR experimentó un cambio de -0.28% en la última hora y de +19.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DickStrategy (DICKSTR)

Cap de mercado $ 603.55K$ 603.55K $ 603.55K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 603.55K$ 603.55K $ 603.55K Suministro de Circulación 931.19M 931.19M 931.19M Suministro total 931,194,729.160664 931,194,729.160664 931,194,729.160664

La capitalización de mercado actual de DickStrategy es de $ 603.55K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DICKSTR es de 931.19M, con un suministro total de 931194729.160664. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 603.55K.