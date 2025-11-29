Precio de Gifts Strategy hoy

El precio actual de Gifts Strategy (GIFTSTR) hoy es $ 0.00130912, con una variación del 11.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIFTSTR a USD es $ 0.00130912 por GIFTSTR.

Gifts Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 121,903, con un suministro circulante de 93.06M GIFTSTR. Durante las últimas 24 horas, GIFTSTR cotiza entre $ 0.00113911 (bajo) y $ 0.00131066 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00692033, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00037459.

En el corto plazo, GIFTSTR experimentó un cambio de +3.23% en la última hora y de -12.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gifts Strategy (GIFTSTR)

Cap de mercado $ 121.90K$ 121.90K $ 121.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 126.55K$ 126.55K $ 126.55K Suministro de Circulación 93.06M 93.06M 93.06M Suministro total 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

La capitalización de mercado actual de Gifts Strategy es de $ 121.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GIFTSTR es de 93.06M, con un suministro total de 96613869.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 126.55K.