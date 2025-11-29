Precio de Bodoggos Strategy hoy

El precio actual de Bodoggos Strategy (BDGSTRAT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BDGSTRAT a USD es -- por BDGSTRAT.

Bodoggos Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 69,163, con un suministro circulante de 955.78M BDGSTRAT. Durante las últimas 24 horas, BDGSTRAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BDGSTRAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bodoggos Strategy (BDGSTRAT)

Cap de mercado $ 69.16K$ 69.16K $ 69.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 69.16K$ 69.16K $ 69.16K Suministro de Circulación 955.78M 955.78M 955.78M Suministro total 955,776,102.4295154 955,776,102.4295154 955,776,102.4295154

