Precio de ApeStrategy hoy

El precio actual de ApeStrategy (APESTR) hoy es $ 0.00215046, con una variación del 2.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de APESTR a USD es $ 0.00215046 por APESTR.

ApeStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,031,577, con un suministro circulante de 944.49M APESTR. Durante las últimas 24 horas, APESTR cotiza entre $ 0.00214633 (bajo) y $ 0.00224058 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0246464, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00149075.

En el corto plazo, APESTR experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de +43.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ApeStrategy (APESTR)

Cap de mercado $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Suministro de Circulación 944.49M 944.49M 944.49M Suministro total 944,490,617.5128801 944,490,617.5128801 944,490,617.5128801

La capitalización de mercado actual de ApeStrategy es de $ 2.03M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de APESTR es de 944.49M, con un suministro total de 944490617.5128801. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.