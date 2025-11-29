Precio de Base Strategy hoy

El precio actual de Base Strategy (BASTR) hoy es --, con una variación del 7.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BASTR a USD es -- por BASTR.

Base Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 201,438, con un suministro circulante de 97.23B BASTR. Durante las últimas 24 horas, BASTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BASTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Base Strategy (BASTR)

La capitalización de mercado actual de Base Strategy es de $ 201.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BASTR es de 97.23B, con un suministro total de 97233383564.52881. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 201.44K.