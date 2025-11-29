Precio de BirbStrategy hoy

El precio actual de BirbStrategy (BIRBSTR) hoy es --, con una variación del 1.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIRBSTR a USD es -- por BIRBSTR.

BirbStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 911,109, con un suministro circulante de 945.86M BIRBSTR. Durante las últimas 24 horas, BIRBSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01847473, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BIRBSTR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +27.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BirbStrategy (BIRBSTR)

Cap de mercado $ 911.11K$ 911.11K $ 911.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 911.11K$ 911.11K $ 911.11K Suministro de Circulación 945.86M 945.86M 945.86M Suministro total 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327 945,860,438.2178327

La capitalización de mercado actual de BirbStrategy es de $ 911.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BIRBSTR es de 945.86M, con un suministro total de 945860438.2178327. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 911.11K.