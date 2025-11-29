Precio de PunkStrategy hoy

El precio actual de PunkStrategy (PNKSTR) hoy es $ 0.058813, con una variación del 11.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PNKSTR a USD es $ 0.058813 por PNKSTR.

PunkStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 55,711,200, con un suministro circulante de 947.27M PNKSTR. Durante las últimas 24 horas, PNKSTR cotiza entre $ 0.052551 (bajo) y $ 0.061159 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.31653, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00698235.

En el corto plazo, PNKSTR experimentó un cambio de -0.98% en la última hora y de +49.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PunkStrategy (PNKSTR)

Cap de mercado $ 55.71M$ 55.71M $ 55.71M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.71M$ 55.71M $ 55.71M Suministro de Circulación 947.27M 947.27M 947.27M Suministro total 947,261,155.4001765 947,261,155.4001765 947,261,155.4001765

