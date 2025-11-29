Precio de GobStrategy hoy

El precio actual de GobStrategy (GOBSTR) hoy es --, con una variación del 1.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOBSTR a USD es -- por GOBSTR.

GobStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 415,850, con un suministro circulante de 810.57M GOBSTR. Durante las últimas 24 horas, GOBSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0075855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GOBSTR experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -0.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GobStrategy (GOBSTR)

Cap de mercado $ 415.85K$ 415.85K $ 415.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 415.85K$ 415.85K $ 415.85K Suministro de Circulación 810.57M 810.57M 810.57M Suministro total 810,567,099.2852004 810,567,099.2852004 810,567,099.2852004

La capitalización de mercado actual de GobStrategy es de $ 415.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOBSTR es de 810.57M, con un suministro total de 810567099.2852004. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 415.85K.