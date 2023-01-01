Procedimientos de Préstamo
Enviar Solicitud de Préstamo
Préstamo Recibido
Pagar el Préstamo con Intereses
Devolver Activos Colaterales
Preguntas Frecuentes (FAQ)
P1. ¿Cuáles son los requisitos para los Préstamos MEXC?

Siempre que sea un usuario registrado de MEXC y tenga activos de garantía en su cuenta de spot, puede proceder con el préstamo.

P2. ¿Cómo se calcula el interés?

El sistema calcula el interés diariamente y lo cobra en función de la duración real del préstamo, calculando menos de 1 día como 1 día. Nota: El interés se calcula en función de la tasa de interés que se muestra en el momento del préstamo. Fórmula: Interés = Monto Prestado × Tasa de Interés Diario.

P3. ¿Es posible realizar un pago anticipado total o parcial?

No se admiten amortizaciones parciales. Para los activos que permiten amortizaciones anticipadas, consulta las reglas específicas para obtener más detalles.

P4. ¿Qué es la relación Préstamo-Valor (LTV)?

La Relación Préstamo-Valor (LTV) es la relación entre el valor del activo pendiente y el valor de la garantía. La fórmula de cálculo específica es la siguiente
LTV = Principal e Intereses Pendientes / Monto de Garantía
Principal e Intereses Pendientes = (Principal Pendiente + Intereses Pendientes + Intereses Vencidos Pendientes)