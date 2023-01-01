Siempre que sea un usuario registrado de MEXC y tenga activos de garantía en su cuenta de spot, puede proceder con el préstamo.
El sistema calcula el interés diariamente y lo cobra en función de la duración real del préstamo, calculando menos de 1 día como 1 día. Nota: El interés se calcula en función de la tasa de interés que se muestra en el momento del préstamo. Fórmula: Interés = Monto Prestado × Tasa de Interés Diario.
No se admiten amortizaciones parciales. Para los activos que permiten amortizaciones anticipadas, consulta las reglas específicas para obtener más detalles.
La Relación Préstamo-Valor (LTV) es la relación entre el valor del activo pendiente y el valor de la garantía. La fórmula de cálculo específica es la siguiente
LTV = Principal e Intereses Pendientes / Monto de Garantía
Principal e Intereses Pendientes = (Principal Pendiente + Intereses Pendientes + Intereses Vencidos Pendientes)