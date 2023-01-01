Kickstarter

Privilegios de Holder de MX - Participa y comparte nuevos tokens

Cómo participar y aumentar tus recompensas

Elegibilidad
Holdea ≥ 5 MX durante 24 horas seguidas y completa al menos una operación de futuros.
Comprometer MX
Compromete MX durante el evento, y las ganancias se calcularán en función de la cantidad válida comprometida
Invitar amigos
Invita a participantes válidos a completar depósitos y operaciones de futuros para aumentar tu coeficiente de recompensa. Cuantos más invites, mayor será tu recompensa.
