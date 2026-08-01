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El precio actual de Backpack hoy es 0.3768 EUR. La capitalización de mercado de BP es 94,199,942.34263520996 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Backpack hoy es 0.3768 EUR. La capitalización de mercado de BP es 94,199,942.34263520996 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de BP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Backpack(BP)

Precio en vivo de 1 BP en EUR:

€0.323618
€0.323618€0.323618
-0.13%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Backpack (BP)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:15:07 (UTC+8)

Precio de Backpack hoy

El precio actual de Backpack (BP) hoy es € 0.3768, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BP a EUR es € 0.3768 por BP.

Backpack actualmente está en el puesto #250 por capitalización de mercado en € 94.20M, con un suministro circulante de 250.00M BP. Durante las últimas 24 horas, BP cotiza entre € 0.3482 (bajo) y € 0.3845 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.423212844098982144, mientras que el mínimo histórico fue € 0.101633417290619786.

En el corto plazo, BP experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -3.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 106.37K.

Información del mercado de Backpack (BP)

No.250

€ 94.20M
€ 94.20M€ 94.20M

€ 106.37K
€ 106.37K€ 106.37K

€ 376.80M
€ 376.80M€ 376.80M

250.00M
250.00M 250.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,846.98151595
999,999,846.98151595 999,999,846.98151595

24.99%

SOL

La capitalización de mercado actual de Backpack es de € 94.20M, con un volumen de trading en 24 horas de € 106.37K. El suministro circulante de BP es de 250.00M, con un suministro total de 999999846.98151595. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 376.80M.

Historial de precios de Backpack EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.3482
€ 0.3482€ 0.3482
24H Mín
€ 0.3845
€ 0.3845€ 0.3845
24H Máx

€ 0.3482
€ 0.3482€ 0.3482

€ 0.3845
€ 0.3845€ 0.3845

€ 0.423212844098982144
€ 0.423212844098982144€ 0.423212844098982144

€ 0.101633417290619786
€ 0.101633417290619786€ 0.101633417290619786

+0.23%

-0.13%

-3.71%

-3.71%

Historial de precios de Backpack (BP) en EUR

Siga los cambios de precios de Backpack para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.000421-0.13%
30 Días€ -0.178-32.09%
60 Días€ +0.0858+29.48%
90 Días€ +0.2258+149.53%
Cambio de precio de Backpack hoy

Hoy, BP registró un cambio de € -0.000421 (-0.13%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Backpack en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.178 (-32.09%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Backpack en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, BP experimentó un cambio de € +0.0858 (+29.48%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Backpack en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.2258 (+149.53%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Backpack (BP)?

Consulta la página Historial de precios de Backpack ahora.

Análisis de Backpack

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Backpack, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Backpack: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de BP: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA1‑2 Comprar20‑40% VentaLa mayoría de las MAs apuntando hacia abajo, alineación bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

BP_USDT está operando en el período de 4 horas en el nivel de precio 0,3828. El precio se encuentra por encima del área central situada en 0,3659. Según el sistema de niveles clave, el precio actual ha superado la resistencia R2 ubicada en 0,3723. La estructura a corto plazo muestra un patrón de oscilación en niveles altos, con una intensa disputa entre compradores y vendedores dentro de este rango. Los indicadores presentan ciertas divergencias: mientras que el conjunto de medias móviles (MA y EMA) emite señales de compra, el indicador MACD ha formado una señal de cruce bajista, con las líneas rápidas y lentas moviéndose en direcciones opuestas. El índice RSI se mantiene en una zona neutra, mientras que los valores de KDJ y StochRSI no reflejan condiciones extremas. Las bandas de Bollinger permanecen abiertas y estables, sin evidenciar una expansión ni contracción significativas en la volatilidad. La distribución del impulso es dispersa, careciendo de un empuje claro hacia un lado. El nivel de referencia cercano es la resistencia R2 en 0,3723, que se encuentra aproximadamente a un 2,7% del precio actual. Por debajo, el primer soporte se sitúa en el nivel central de 0,3659, a unos 4,4% del precio actual. En términos más lejanos, el soporte S1 se ubica en 0,3618, a cerca del 5,5% del precio actual, mientras que un soporte aún más profundo se encuentra en el nivel S2, en 0,3595, a aproximadamente un 6,1% del precio actual. Hacia arriba, no existen referencias claras de resistencia inmediata; si el precio retrocede, se pondrá a prueba la efectividad del nivel central. En este momento, el mercado se encuentra en una fase crítica de disputa por los niveles clave.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Backpack

Predicción del precio de Backpack (BP) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de BP en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Backpack (BP) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Backpack podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Backpack en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de BP para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Backpack.

Cómo comprar e invertir Backpack en España

¿Listo para empezar con Backpack? Comprar BP es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Backpack. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Backpack (BP).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Backpack instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Backpack (BP)

¿Qué puedes hacer con Backpack?

Poseer Backpack te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Backpack (BP) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Backpack (BP)

Backpack Exchange es un intercambio de criptomonedas global completamente regulado, que está construyendo una plataforma de trading innovadora, fácil de usar y compatible con las normativas.

Backpack Recurso

Para conocer Backpack más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Backpack
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemCentralized Exchange (CEX) TokenDog-Themed

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Backpack

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:15:07 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Backpack (BP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Backpack

BP USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BP con apalancamiento. Explora el trading de futuros BPUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Backpack (BP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Backpack en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BP/USDC
€0.322672
€0.322672€0.322672
-0.47%
156.38K (USDT)
BP/USDT
€0.32379
€0.32379€0.32379
-0.02%
291.48K (USDT)

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.271158
€0.271158€0.271158

+215.30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3317364
€0.3317364€0.3317364

-9.48%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.012771
€0.012771€0.012771

-19.51%

AurumX

AurumX

UMX

€0.10664
€0.10664€0.10664

-29.05%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000393708
€0.000393708€0.000393708

+72.75%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0052546
€0.0052546€0.0052546

+35.77%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.56366
€2.56366€2.56366

+23.18%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.01032
€0.01032€0.01032

+14.28%

Myros

Myros

MY

€0.009632
€0.009632€0.009632

+9.80%

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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