Precio de Backpack hoy

El precio actual de Backpack (BP) hoy es € 0.3768, con una variación del 0.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BP a EUR es € 0.3768 por BP.

Backpack actualmente está en el puesto #250 por capitalización de mercado en € 94.20M, con un suministro circulante de 250.00M BP. Durante las últimas 24 horas, BP cotiza entre € 0.3482 (bajo) y € 0.3845 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.423212844098982144, mientras que el mínimo histórico fue € 0.101633417290619786.

En el corto plazo, BP experimentó un cambio de +0.23% en la última hora y de -3.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 106.37K.

Información del mercado de Backpack (BP)

Puesto No.250 Cap de mercado € 94.20M€ 94.20M € 94.20M Volumen (24H) € 106.37K€ 106.37K € 106.37K Cap. de mercado totalmente diluida € 376.80M€ 376.80M € 376.80M Suministro de Circulación 250.00M 250.00M 250.00M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 999,999,846.98151595 Tasa de circulación 24.99% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Backpack es de € 94.20M, con un volumen de trading en 24 horas de € 106.37K. El suministro circulante de BP es de 250.00M, con un suministro total de 999999846.98151595. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 376.80M.