Precio de Punk Auction hoy

El precio actual de Punk Auction (PAST) hoy es $ 0.330684, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAST a USD es $ 0.330684 por PAST.

Punk Auction actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 423,472, con un suministro circulante de 1.28M PAST. Durante las últimas 24 horas, PAST cotiza entre $ 0.329715 (bajo) y $ 0.330898 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.41, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.239669.

En el corto plazo, PAST experimentó un cambio de +0.29% en la última hora y de -2.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Punk Auction (PAST)

Cap de mercado $ 423.47K$ 423.47K $ 423.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 423.36K$ 423.36K $ 423.36K Suministro de Circulación 1.28M 1.28M 1.28M Suministro total 1,280,249.5409900083 1,280,249.5409900083 1,280,249.5409900083

La capitalización de mercado actual de Punk Auction es de $ 423.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PAST es de 1.28M, con un suministro total de 1280249.5409900083. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 423.36K.