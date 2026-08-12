Precio de Itheum hoy

El precio actual de Itheum (ITHEUM) hoy es $ 0, con una variación del 4.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ITHEUM a USD es $ 0 por ITHEUM.

Itheum actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 140,722, con un suministro circulante de 827.50M ITHEUM. Durante las últimas 24 horas, ITHEUM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.782059, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ITHEUM experimentó un cambio de +0.63% en la última hora y de -3.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 534.59.

Información del mercado de Itheum (ITHEUM)

Cap de mercado $ 140.72K$ 140.72K $ 140.72K Volumen (24H) $ 534.59$ 534.59 $ 534.59 Cap. de mercado totalmente diluida $ 144.55K$ 144.55K $ 144.55K Suministro de Circulación 827.50M 827.50M 827.50M Suministro total 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Itheum es de $ 140.72K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 534.59. El suministro circulante de ITHEUM es de 827.50M, con un suministro total de 850000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 144.55K.