Precio de Madlads Strategy hoy

El precio actual de Madlads Strategy (MLSTRAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MLSTRAT a USD es $ 0 por MLSTRAT.

Madlads Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 48,833, con un suministro circulante de 912.67M MLSTRAT. Durante las últimas 24 horas, MLSTRAT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01208858, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MLSTRAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Madlads Strategy (MLSTRAT)

Cap de mercado $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 48.83K$ 48.83K $ 48.83K Suministro de Circulación 912.67M 912.67M 912.67M Suministro total 912,672,444.0477707 912,672,444.0477707 912,672,444.0477707

La capitalización de mercado actual de Madlads Strategy es de $ 48.83K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MLSTRAT es de 912.67M, con un suministro total de 912672444.0477707. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 48.83K.