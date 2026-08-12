Precio de GLHFStrategy hoy

El precio actual de GLHFStrategy (GLHFSTR) hoy es $ 0, con una variación del 4.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GLHFSTR a USD es $ 0 por GLHFSTR.

GLHFStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 142,419, con un suministro circulante de 920.05M GLHFSTR. Durante las últimas 24 horas, GLHFSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GLHFSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.58K.

Información del mercado de GLHFStrategy (GLHFSTR)

Cap de mercado $ 142.42K$ 142.42K $ 142.42K Volumen (24H) $ 3.58K$ 3.58K $ 3.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 142.42K$ 142.42K $ 142.42K Suministro de Circulación 920.05M 920.05M 920.05M Suministro total 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591 920,050,564.5580591

La capitalización de mercado actual de GLHFStrategy es de $ 142.42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.58K. El suministro circulante de GLHFSTR es de 920.05M, con un suministro total de 920050564.5580591. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 142.42K.