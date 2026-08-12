Precio de Fwogs Strategy hoy

El precio actual de Fwogs Strategy (FWOGSTR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FWOGSTR a USD es $ 0 por FWOGSTR.

Fwogs Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,590, con un suministro circulante de 920.23M FWOGSTR. Durante las últimas 24 horas, FWOGSTR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FWOGSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fwogs Strategy (FWOGSTR)

Cap de mercado $ 70.59K$ 70.59K $ 70.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.59K$ 70.59K $ 70.59K Suministro de Circulación 920.23M 920.23M 920.23M Suministro total 920,230,048.0520649 920,230,048.0520649 920,230,048.0520649

La capitalización de mercado actual de Fwogs Strategy es de $ 70.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FWOGSTR es de 920.23M, con un suministro total de 920230048.0520649. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 70.59K.