Precio de ToadzStrategy hoy

El precio actual de ToadzStrategy (TOADSTR) hoy es $ 0.00038395, con una variación del 5.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOADSTR a USD es $ 0.00038395 por TOADSTR.

ToadzStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 364,297, con un suministro circulante de 948.80M TOADSTR. Durante las últimas 24 horas, TOADSTR cotiza entre $ 0.00038342 (bajo) y $ 0.00040632 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00603401, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00013523.

En el corto plazo, TOADSTR experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +23.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ToadzStrategy (TOADSTR)

Cap de mercado $ 364.30K$ 364.30K $ 364.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 364.30K$ 364.30K $ 364.30K Suministro de Circulación 948.80M 948.80M 948.80M Suministro total 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461 948,803,131.0283461

