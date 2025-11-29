Precio de PainStrategy hoy

El precio actual de PainStrategy (PAINSTR) hoy es --, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAINSTR a USD es -- por PAINSTR.

PainStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 678,011, con un suministro circulante de 965.28M PAINSTR. Durante las últimas 24 horas, PAINSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0050036, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PAINSTR experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +39.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PainStrategy (PAINSTR)

Cap de mercado $ 678.01K$ 678.01K $ 678.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 678.01K$ 678.01K $ 678.01K Suministro de Circulación 965.28M 965.28M 965.28M Suministro total 965,275,122.458102 965,275,122.458102 965,275,122.458102

