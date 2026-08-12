Precio de Nakamigo hoy

El precio actual de Nakamigo (MEEGSTR) hoy es $ 0, con una variación del 8,16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEEGSTR a USD es $ 0 por MEEGSTR.

Nakamigo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 163.417, con un suministro circulante de 881,92M MEEGSTR. Durante las últimas 24 horas, MEEGSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEEGSTR experimentó un cambio de %0,00 en la última hora y de +%3,54 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6,74K.

Información del mercado de Nakamigo (MEEGSTR)

Cap de mercado $ 163,42K$ 163,42K $ 163,42K Volumen (24H) $ 6,74K$ 6,74K $ 6,74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 163,42K$ 163,42K $ 163,42K Suministro de Circulación 881,92M 881,92M 881,92M Suministro total 881.921.762,4650241 881.921.762,4650241 881.921.762,4650241

La capitalización de mercado actual de Nakamigo es de $ 163,42K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6,74K. El suministro circulante de MEEGSTR es de 881,92M, con un suministro total de 881921762.4650241. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163,42K.