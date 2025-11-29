Precio de SquiggleStrategy hoy

El precio actual de SquiggleStrategy (SQUIGSTR) hoy es --, con una variación del 1.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SQUIGSTR a USD es -- por SQUIGSTR.

SquiggleStrategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 570,463, con un suministro circulante de 932.63M SQUIGSTR. Durante las últimas 24 horas, SQUIGSTR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00839806, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SQUIGSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.79% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SquiggleStrategy (SQUIGSTR)

Cap de mercado $ 570.46K$ 570.46K $ 570.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 570.46K$ 570.46K $ 570.46K Suministro de Circulación 932.63M 932.63M 932.63M Suministro total 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557 932,628,264.3846557

