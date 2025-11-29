Precio de Claynosaurz Strategy hoy

El precio actual de Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT) hoy es --, con una variación del 0.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CNZSTRAT a USD es -- por CNZSTRAT.

Claynosaurz Strategy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 167,250, con un suministro circulante de 924.45M CNZSTRAT. Durante las últimas 24 horas, CNZSTRAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00188256, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CNZSTRAT experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -0.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Claynosaurz Strategy (CNZSTRAT)

Cap de mercado $ 167.25K$ 167.25K $ 167.25K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 167.25K$ 167.25K $ 167.25K Suministro de Circulación 924.45M 924.45M 924.45M Suministro total 924,451,828.4709005 924,451,828.4709005 924,451,828.4709005

La capitalización de mercado actual de Claynosaurz Strategy es de $ 167.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CNZSTRAT es de 924.45M, con un suministro total de 924451828.4709005. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 167.25K.