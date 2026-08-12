¿Cuál es el precio de hoy de Awoo (AWOO)?

El precio en tiempo real es €, lo que refleja un movimiento de precios durante las últimas 24 horas del -0.70%. Esta cifra se recalcula cada pocos segundos para reflejar la negociación en tiempo real en los mercados globales.

¿Cuántos tokens de AWOO están en circulación?

La oferta en circulación de AWOO es de 499989973.55639553, lo que representa la cantidad actualmente en manos del público. La oferta en circulación influye en la determinación del precio y en la capitalización de mercado, especialmente en activos emergentes.

¿Cuántos titulares poseen actualmente Awoo?

Se estima que hay -- titulares únicos de AWOO en las redes compatibles. Un número creciente de titulares generalmente indica una mayor adopción y un interés a largo plazo en el activo.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Awoo hoy?

La capitalización de mercado asciende a €33667.0118129070000, lo que sitúa a Awoo en el puesto #7416 a nivel mundial. La capitalización de mercado ayuda a los inversores a comprender el tamaño relativo y la madurez del activo en comparación con otros.

¿Con qué intensidad se está negociando AWOO hoy?

En las últimas 24 horas, el token registró un volumen de negociación de €--. Volumenes más altos suelen correlacionarse con una liquidez más fuerte y una mayor participación de los operadores.

¿Qué está impulsando el reciente movimiento de Awoo?

El reciente movimiento de precios del -0.70% en las últimas 24 horas está influenciado por el sentimiento del mercado, el comportamiento de los inversores, el desempeño general de la categoría dentro de NFT,Cronos Ecosystem,NFTFi,NFT Strategy Flywheel y las actualizaciones del ecosistema de --. También pueden contribuir noticias relevantes o un aumento en el interés de trading.