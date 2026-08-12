Precio de DeathSTR hoy

El precio actual de DeathSTR (DEATHSTR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DEATHSTR a USD es $ 0 por DEATHSTR.

DeathSTR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,440, con un suministro circulante de 576.94M DEATHSTR. Durante las últimas 24 horas, DEATHSTR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0014758, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DEATHSTR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 815.22.

Información del mercado de DeathSTR (DEATHSTR)

Cap de mercado $ 97.44K$ 97.44K $ 97.44K Volumen (24H) $ 815.22$ 815.22 $ 815.22 Cap. de mercado totalmente diluida $ 97.44K$ 97.44K $ 97.44K Suministro de Circulación 576.94M 576.94M 576.94M Suministro total 576,943,839.6572912 576,943,839.6572912 576,943,839.6572912

La capitalización de mercado actual de DeathSTR es de $ 97.44K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 815.22. El suministro circulante de DEATHSTR es de 576.94M, con un suministro total de 576943839.6572912. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 97.44K.