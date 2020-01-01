أعلى العملات الرمزية الذهبية الرمزية من حيث القيمة السوقية

عملات الذهب المشفرة المرمزة هي أصول رقمية مرتبطة بالقيمة السوقية للذهب المادي في الوقت الحقيقي. عادةً ما يمثل كل توكن وزنًا محددًا من الذهب يُحتفظ به في احتياطيات آمنة ومدققة من قبل الجهة المُصدرة. وهي توفر للمستثمرين طريقة للاحتفاظ بأصول الملاذ الآمن التقليدية مع قابلية القسمة وقابلية التحويل والسيولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتكنولوجيا سلسلة الكتل.