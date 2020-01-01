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أعلى العملات الرمزية الذهبية الرمزية من حيث القيمة السوقية

عملات الذهب المشفرة المرمزة هي أصول رقمية مرتبطة بالقيمة السوقية للذهب المادي في الوقت الحقيقي. عادةً ما يمثل كل توكن وزنًا محددًا من الذهب يُحتفظ به في احتياطيات آمنة ومدققة من قبل الجهة المُصدرة. وهي توفر للمستثمرين طريقة للاحتفاظ بأصول الملاذ الآمن التقليدية مع قابلية القسمة وقابلية التحويل والسيولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتكنولوجيا سلسلة الكتل.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,388.83
+0.06%
+0.86%
+1.04%
$ 2.70B
$ 130.13
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,403.79
+0.08%
+0.79%
+0.97%
$ 2.02B
$ 648.04
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 141.75
0.00%
+0.01%
+0.70%
$ 338.23M
$ 45.09K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,392.52
-0.09%
+0.01%
+0.95%
$ 120.09M
$ 12.76M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+0.27%
$ 85.08M
$ 3.69
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,398.51
-0.08%
+0.01%
+0.81%
$ 71.83M
$ 386.31K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,422.08
0.00%
+0.01%
+0.98%
$ 13.61M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,349.59
-0.18%
-0.00%
+0.05%
$ 10.49M
$ 13.97K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 142.04
+0.03%
+0.01%
+0.17%
$ 6.26M
$ 16.39K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 141.5
-0.01%
+0.02%
+0.96%
$ 3.40M
$ 881.23K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.33
0.00%
+0.13%
+24.88%
$ 793.25K
$ 5.35K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,370.81
0.00%
--
-1.18%
$ 610.94K
$ 14.04
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
+0.01%
$ 76.16K
$ 9.96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.42
+0.05%
+1.03%
+0.96%
--
$ 12.21K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 141.48
-0.08%
+0.79%
+1.01%
--
$ 2.79K

الأسئلة الشائعة

ما هي بالضبط العملات الرقمية الذهبية الرمزية المشفرة؟
العملات الرقمية الذهبية المشفرة المرمزة هي أصول رقمية مستقرة حيث يتم ربط كل عملة رمزية مباشرة بقيمة وزن معين من الذهب المادي، مدعومة بالكامل بسبائك الذهب المحفوظة في خزائن آمنة.
كيف تضمن جهات الإصدار أن الرموز الذهبية المرمزة مدعومة بالكامل؟
يضمن مُصدِرو الذهب المُرمز الدعم من خلال إخضاع احتياطياتهم المادية من الذهب لعمليات تدقيق منتظمة ومستقلة من طرف ثالث ونشر إثبات الاحتياطيات بشفافية على سلسلة الكتل.
لماذا يستخدم متداولو العُملات الرقمية الذهب المُرمز خلال فترات تراجع السوق؟
يستخدم متداولو العُملات الرقمية الذهب المُرمز كأصل آمن أثناء الأسواق الهابطة للتحوط ضد التضخم والتقلبات الشديدة في العملات الرقمية، دون الحاجة إلى تحويل أموالهم مرة أخرى إلى عملة ورقية.
ما هي مزايا تداول الذهب الرمزي على الاحتفاظ بسبائك الذهب المادية؟
يوفر تداول الذهب المرموز قابلية فائقة للتقسيم، وإمكانية التحويل الفوري على مستوى العالم، وعدم وجود تكاليف تخزين أو تأمين شخصي، والقدرة على كسب العائد من خلال إقراض الذهب المرموز في بروتوكولات DeFi.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع الذهب المُرمّز ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.