سعر Pleasing Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Pleasing Gold (PGOLD) اليوم هو $ 4 362,0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PGOLD الحالي إلى USD هو $ 4 362,0 لكل PGOLD.

يحتل Pleasing Gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85 081 040، مع عرض متداول قدره 19,51K PGOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PGOLD بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5 507,64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 23,41.

على المدى القصير، تحرك PGOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0,94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3,69.

معلومات سوق Pleasing Gold (PGOLD)

القيمة السوقية $ 85,08M$ 85,08M $ 85,08M الحجم (24 ساعة) $ 3,69$ 3,69 $ 3,69 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 85,08M$ 85,08M $ 85,08M إمداد دورة التداول 19,51K 19,51K 19,51K إجمالي العرض 19 505,05044 19 505,05044 19 505,05044

القيمة السوقية الحالية لـ Pleasing Gold هي $ 85,08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3,69. العرض المتداول لـ PGOLD يبلغ 19,51K، مع إجمالي عرض 19505.05044. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85,08M.