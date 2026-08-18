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سعر Pleasing Gold المباشر اليوم هو 4 362 USD. القيمة السوقية لـ PGOLD هي 85 081 040 USD. تابع تحديثات أسعار PGOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Pleasing Gold المباشر اليوم هو 4 362 USD. القيمة السوقية لـ PGOLD هي 85 081 040 USD. تابع تحديثات أسعار PGOLD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو PGOLD

الوثيقة البيضاء لـ PGOLD

الموقع الرسمي لـ PGOLD

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سعر Pleasing Gold (PGOLD)

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السعر المباشر لـ 1 PGOLD إلى USD:

$4 362
$4 362$4 362
0,00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Pleasing Gold (PGOLD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:37:07 (UTC+8)

سعر Pleasing Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Pleasing Gold (PGOLD) اليوم هو $ 4 362,0، مع تغير بنسبة 0,00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PGOLD الحالي إلى USD هو $ 4 362,0 لكل PGOLD.

يحتل Pleasing Gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85 081 040، مع عرض متداول قدره 19,51K PGOLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PGOLD بين $ 0,0 (أدنى) و$ 0,0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5 507,64، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 23,41.

على المدى القصير، تحرك PGOLD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0,94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3,69.

معلومات سوق Pleasing Gold (PGOLD)

$ 85,08M
$ 85,08M$ 85,08M

$ 3,69
$ 3,69$ 3,69

$ 85,08M
$ 85,08M$ 85,08M

19,51K
19,51K 19,51K

19 505,05044
19 505,05044 19 505,05044

القيمة السوقية الحالية لـ Pleasing Gold هي $ 85,08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3,69. العرض المتداول لـ PGOLD يبلغ 19,51K، مع إجمالي عرض 19505.05044. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 85,08M.

سجل سعر Pleasing Gold بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 ساعة منخفض
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
24 ساعة مرتفع

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 5 507,64
$ 5 507,64$ 5 507,64

$ 23,41
$ 23,41$ 23,41

--

--

+0,94%

+0,94%

سجل سعر Pleasing Gold (PGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pleasing Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pleasing Gold مقابل USD هو $ +369,9194100000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pleasing Gold مقابل USD هو $ +138,0516294000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pleasing Gold مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ +369,9194100000+8,48%
60 يوم$ +138,0516294000+3,16%
90 يوم----

توقعات أسعار Pleasing Gold

Pleasing Gold (PGOLD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PGOLD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0,00% معدل النمو.
توقع سعرPleasing Gold (PGOLD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Pleasing Gold نموًا 0,00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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نبذة عن Pleasing Gold

ما هو السعر الحالي لـ Pleasing Gold؟

يتم تداول Pleasing Gold (PGOLD) بسعر $4362.0، مما يعكس حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Pleasing Gold في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Tokenized Assets,Tokenized Gold,Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,ApeChain Ecosystem,Pleasing Ecosystem، غالبًا ما يدعم PGOLD وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول PGOLD اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل PGOLD حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Pleasing Gold؟

يوجد اليوم 19505.05044 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب PGOLD؟

يحمل Pleasing Gold حاليًا الترتيب #280 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $85081040، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Pleasing Gold خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Pleasing Gold بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Tokenized Assets,Tokenized Gold,Arbitrum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Tokenized Commodities,ApeChain Ecosystem,Pleasing Ecosystem، يُظهر PGOLD نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Pleasing Gold

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:37:07 (UTC+8)

تحديثات Pleasing Gold (PGOLD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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