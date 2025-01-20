سعر Matrixdock Gold (XAUM)
سعر Matrixdock Gold (XAUM) المباشر لليوم هو USD 2,673.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XAUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Matrixdock Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.06
- تغيير سعر Matrixdock Gold خلال اليوم هو -0.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ -23.874506608423 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ +49.1368070150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -23.874506608423
|-0.88%
|30 يوم
|$ +49.1368070150
|+1.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Matrixdock Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.88%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.
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