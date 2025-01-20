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سعر Matrixdock Gold (XAUM) المباشر لليوم هو USD 2,673.05 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XAUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Matrixdock Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.06 - تغيير سعر Matrixdock Gold خلال اليوم هو -0.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Matrixdock Gold (XAUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ -23.874506608423 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ +49.1368070150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Matrixdock Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -23.874506608423 -0.88% 30 يوم $ +49.1368070150 +1.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Matrixdock Gold (XAUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Matrixdock Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2,651.37$ 2,651.37 $ 2,651.37 24 ساعة مرتفع $ 2,711.28$ 2,711.28 $ 2,711.28 عالية طوال الوقت $ 2,758.06$ 2,758.06 $ 2,758.06 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.88% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق Matrixdock Gold (XAUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: