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سعر Kinesis Gold (KAU) المباشر لليوم هو USD 84.31 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 121.04M . يتم تحديث سعر KAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kinesis Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.08K - تغيير سعر Kinesis Gold خلال اليوم هو +0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.44M

أداء سعر Kinesis Gold (KAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kinesis Gold مقابل USD هو $ +0.766677 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kinesis Gold مقابل USD هو $ -2.4197475860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kinesis Gold مقابل USD هو $ -3.0838574560 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kinesis Gold مقابل USD هو $ -0.31109187819539 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.766677 +0.92% 30 يوم $ -2.4197475860 -2.87% 60 يوم $ -3.0838574560 -3.65% 90 يوم $ -0.31109187819539 -0.36%

تحليل سعر Kinesis Gold (KAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kinesis Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 82.79$ 82.79 $ 82.79 24 ساعة مرتفع $ 85.38$ 85.38 $ 85.38 عالية طوال الوقت $ 99.98$ 99.98 $ 99.98 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) -1.46%

معلومات سوق Kinesis Gold (KAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: