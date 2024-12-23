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سعر VNX Gold (VNXAU) المباشر لليوم هو USD 84.01 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 848.48K . يتم تحديث سعر VNXAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VNX Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.25K - تغيير سعر VNX Gold خلال اليوم هو -0.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.10K

أداء سعر VNX Gold (VNXAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VNX Gold مقابل USD هو $ -0.41254878089968 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VNX Gold مقابل USD هو $ -3.6572409340 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VNX Gold مقابل USD هو $ -4.1341825060 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VNX Gold مقابل USD هو $ +0.16519343904143 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.41254878089968 -0.48% 30 يوم $ -3.6572409340 -4.35% 60 يوم $ -4.1341825060 -4.92% 90 يوم $ +0.16519343904143 +0.20%

تحليل سعر VNX Gold (VNXAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VNX Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 83.08$ 83.08 $ 83.08 24 ساعة مرتفع $ 85.79$ 85.79 $ 85.79 عالية طوال الوقت $ 90.3$ 90.3 $ 90.3 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -0.48% تغير السعر (7 أيام) -1.57%

معلومات سوق VNX Gold (VNXAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: