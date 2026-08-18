سعر Streamex GLDY اليوم

السعر المباشر لمشروع Streamex GLDY (GLDY) اليوم هو $ 4,421.35، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GLDY الحالي إلى USD هو $ 4,421.35 لكل GLDY.

يحتل Streamex GLDY حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,607,723، مع عرض متداول قدره 3.08K GLDY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GLDY بين $ 4,399.17 (أدنى) و$ 4,422.08 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,428.29، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3,999.46.

على المدى القصير، تحرك GLDY بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+0.39% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Streamex GLDY (GLDY)

القيمة السوقية $ 13.61M$ 13.61M $ 13.61M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.61M$ 13.61M $ 13.61M إمداد دورة التداول 3.08K 3.08K 3.08K إجمالي العرض 3,077.727598 3,077.727598 3,077.727598

القيمة السوقية الحالية لـ Streamex GLDY هي $ 13.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ GLDY يبلغ 3.08K، مع إجمالي عرض 3077.727598. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.61M.