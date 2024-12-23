سعر Comtech Gold (CGO)
سعر Comtech Gold (CGO) المباشر لليوم هو USD 84.35. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.12M. يتم تحديث سعر CGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Comtech Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 646.91K
- تغيير سعر Comtech Gold خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 132.00K
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خلال اليوم، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ +0.258091 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ -3.0119023200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ -2.6084984450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ -0.13666788931203 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.258091
|+0.31%
|30 يوم
|$ -3.0119023200
|-3.57%
|60 يوم
|$ -2.6084984450
|-3.09%
|90 يوم
|$ -0.13666788931203
|-0.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Comtech Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
+0.31%
-0.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.
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