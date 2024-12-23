احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CGO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CGO.

سعر Comtech Gold (CGO) المباشر لليوم هو USD 84.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.12M . يتم تحديث سعر CGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Comtech Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 646.91K - تغيير سعر Comtech Gold خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 132.00K

أداء سعر Comtech Gold (CGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ +0.258091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ -3.0119023200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ -2.6084984450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Comtech Gold مقابل USD هو $ -0.13666788931203 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.258091 +0.31% 30 يوم $ -3.0119023200 -3.57% 60 يوم $ -2.6084984450 -3.09% 90 يوم $ -0.13666788931203 -0.16%

تحليل سعر Comtech Gold (CGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Comtech Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 83.52$ 83.52 $ 83.52 24 ساعة مرتفع $ 84.59$ 84.59 $ 84.59 عالية طوال الوقت $ 90.19$ 90.19 $ 90.19 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.57%

معلومات سوق Comtech Gold (CGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: