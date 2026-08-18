سعر Tenbin Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع Tenbin Gold (TGLD) اليوم هو $ 4,421.81، مع تغير بنسبة 1.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TGLD الحالي إلى USD هو $ 4,421.81 لكل TGLD.

يحتل Tenbin Gold حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 618,075، مع عرض متداول قدره 139.78 TGLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TGLD بين $ 4,369.98 (أدنى) و$ 4,421.88 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 7,070.21، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3,503.62.

على المدى القصير، تحرك TGLD بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+1.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 24.88.

معلومات سوق Tenbin Gold (TGLD)

القيمة السوقية $ 618.08K$ 618.08K $ 618.08K الحجم (24 ساعة) $ 24.88$ 24.88 $ 24.88 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 618.08K$ 618.08K $ 618.08K إمداد دورة التداول 139.78 139.78 139.78 إجمالي العرض 139.7779617457141 139.7779617457141 139.7779617457141

القيمة السوقية الحالية لـ Tenbin Gold هي $ 618.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 24.88. العرض المتداول لـ TGLD يبلغ 139.78، مع إجمالي عرض 139.7779617457141. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 618.08K.