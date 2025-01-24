سعر Kinka (XNK)
سعر Kinka (XNK) المباشر لليوم هو USD 2,664.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.28M. يتم تحديث سعر XNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kinka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 392.96
- تغيير سعر Kinka خلال اليوم هو -3.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 482.00
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خلال اليوم، كان سعر Kinka مقابل USD هو $ -88.524265971356 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kinka مقابل USD هو $ +50.3876790620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kinka مقابل USD هو $ -22.2082710400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kinka مقابل USD هو $ -80.284404207632 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -88.524265971356
|-3.21%
|30 يوم
|$ +50.3876790620
|+1.89%
|60 يوم
|$ -22.2082710400
|-0.83%
|90 يوم
|$ -80.284404207632
|-2.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kinka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-3.21%
-1.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.
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