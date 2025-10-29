معلومات سعر Digital Gold (GOLD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001639 $ 0.00001639 $ 0.00001639 24 ساعة منخفض $ 0.0000298 $ 0.0000298 $ 0.0000298 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001639$ 0.00001639 $ 0.00001639 24 ساعة مرتفع $ 0.0000298$ 0.0000298 $ 0.0000298 عالية طوال الوقت $ 0.00010403$ 0.00010403 $ 0.00010403 أدنى سعر $ 0.00001561$ 0.00001561 $ 0.00001561 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +77.41% تغير السعر (7 أيام) +14.86% تغير السعر (7 أيام) +14.86%

سعر Digital Gold (GOLD) في الوقت الحقيقي هو $0.00002939. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GOLD بين أدنى سعر $ 0.00001639 وأعلى سعر $ 0.0000298، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGOLD على الإطلاق هو $ 0.00010403، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001561.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GOLD -0.15% على مدار الساعة الماضية، +77.41% على مدار 24 ساعة، و +14.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Digital Gold (GOLD)

القيمة السوقية $ 29.39K$ 29.39K $ 29.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.39K$ 29.39K $ 29.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Digital Gold هي $ 29.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GOLD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.39K.